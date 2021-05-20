Помощь семьям погибших летчиков поручил оказать Лукашенко

Погибших летчиков Лукашенко назвал героями. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг, 20 мая, спустя сутки после трагедии в Барановичах, где в жилом микрорайоне упал военный самолет Як-130, Александр Лукашенко назвал причину крушения.

Также, на совещании с чиновниками, он подчеркнул в речи, что пилоты не катапультировались - «просто одного выбросило катапультой от удара о землю», таким образом, пилоты боролись до конца.

Лукашенко заметил, что в подавляющем большинстве жители Беларуси высказали соболезнования семьям погибших летчиков. И заявил, что 20 мая еще раз дал поручение госсекретарю Александру Вольфовичу связаться с семьями погибших. Он заметил, что всяческую поддержку необходимо особенно оказать семье погибшего майора Андрея Ничипорчика.

Лукашенко поручил оказать помощь семьям погибших в Барановичах летчиков. Фото: БелТА.

- Попросил, чтобы связались с семьями. И особенно нашему парню, майору, который имеет троих детей, чтобы мы оказали всяческую поддержку, - прокомментировал он.

А далее, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, поручил взять исполнение на личный контроль.

- Наталья Ивановна, посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Конечно, потеря тяжелая, но мы - военные люди, никуда не денемся от этого. Но поддерживать семьи, особенно детишек, нужно, - заключил Лукашенко.

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