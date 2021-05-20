Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 мая 2021 года: небольшой рост, снова 10 умерших и вакцинированных больше, чем заболевших

В Минздраве обновили данные по заболеваемостью коронавирусом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Свежие данные по заболеваемостью коронавирусом в Беларуси опубликовало 20 мая Министерство здравоохранения. По последней информации, за сутки в стране зарегистрированы 1 тыс. 457 новых случаев COVID-19, при этом выписали 1 тыс. 531 пациента, переболевшего коронавирусом. По сравнению со вчерашними данными заметен небольшой рост новых случаев, однако по-прежнему менее 10% обработанных тестов показывают положительный результат.

Таким образом, всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 381 тыс. 546 человек с положительным тестом на ковид, из них выздоровели 371 тыс. 666 пациентов.

Снова сообщается о 10 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. А за весь период распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 742 пациента с выявленным ковидом.

Также в Минздраве обновили данные о вакцинации. По последним сведениям, почти 388 тыс. белорусов получили первую дозу прививки против COVID-19 - то есть, их число превысило количество официально зарегистрированных случаев заражения. А полный курс вакцинации прошли свыше 270,4 тыс. человек.

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