Независимые «Купаловцы» на youtube-канале 23 мая представят премьеру спектакля «Паўлiнка». Фото: со страницы Купаловцев в Facebook

Независимые «Купаловцы» (уволенные из Национального академического театра имени Янки Купалы после августовских событий 2020-го) на своем youtube-канале 23 мая представят премьеру спектакля «Паўлiнка».

- Именно 23 мая 1944 года, когда Купаловский театр находился в эвакуации, была представлена премьера спектакля «Паўлiнка» в постановке Льва Литвинова по одноименной пьесе Янки Купалы. В воскресенье, 23 мая 2021 года в 19 часов на youtube-канале Купаловцы представят свою премьеру спектакля «Паўлiнка». Спектакль – легенда уже больше за 70 лет живет на купаловской сцене. Он вырастил не одно поколение артистов и зрителей, - написано в сообщении «Купаловцев».

Артисты также отмечают, что 101-театральный сезон для Купаловского театра вошел в историю. Это первый сезон, впервые за несколько лет, когда театр не открылся традиционной «Паўлiнкай».

Карты пока все не раскрываются, но уже известно о том, что в спектакль решили вернуть авторский трагический финал. До этого, на протяжении более 70 лет, «Паўлiнка» заканчивалась хэппи-эндом.

К слову, ведущим в спектакле выступит режиссер Николай Пинигин, а роль Павлинки исполнит Екатерина Олейникова - она играла главную героиню и в постановке на сцене театра.

Стоит сказать о том, что именно спектаклем «Паўлiнка» Купаловский театр открывал и завершал свой сезон.

Купаловцы также анонсировали, что после премьеры «Паўлiнкi» состоится прямой эфир с создателями спектакля.

Напомним, что 3 марта на сцене Купаловского театра открылся 101-ый сезон. Зрителям представили обновленный спектакль «Паўлiнка» с участием артистов, которые остались в труппе после увольнения основной части артистов в августе 2020-го, и пополнения коллектива. Главную роль исполнила студентка Университета культуры и искусств Анастасия Воронкова. До премьеры спектакль посмотрел Александр Лукашенко и пообщался с артистами.

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