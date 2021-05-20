Лукашенко одобрил: в Минске установят памятник митрополиту Филарету

Митрополит Филарет и Александр Лукашенко дружили. Фото: БелТА в 2011 году

Возле православного Кафедрального собора в Минске планируют установить памятник митрополиту Филарету, сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Такое решение приняли 20 мая на совещании у Александра Лукашенко о развитии столицы.

По словам Кухарева, по поручению президента были внесены предложения об установке памятника митрополиту Филарету - почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси.

- Мы внесли конкретные предложения. Они одобрены главой государства. Сейчас приступаем к разработке проекта, - цитирует председателя Мингорисполкома БелТА.

Напомним, митрополит Филарет, бывший глава Белорусской православной церкви, умер в январе 2021 года после того, как заразился коронавирусом. Иерарху было 85 лет. Он руководил БПЦ более 30 лет, в период возрождения церкви после советского атеистического режима - с января 1990 по декабрь 2013. В октябре 1989 года назначен митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом всея Беларуси.