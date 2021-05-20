Расшифровка черных ящиков военного самолета, разбившегося в Барановичах: стали известны первые данные

С места крушения самолета в Барановичах извлекли бортовые самописцы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Названы предварительные данные расшифровки бортовых самописцев упавшего 19 мая в Барановичах военного самолета Як-130, сообщило БелТА со ссылкой на слова командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Голуба.

Так он сообщил, что с места крушения были извлечены черные ящики - бортовые самописцы военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Пока данные расшифровки предварительные, но некоторые сведения Голуб назвал достоверными. Так, по его мнению, достоверно предварительная расшифровка свидетельствует о том, что аварийная ситуация случилась еще над аэродромом и об этом экипаж успел сообщить.

- Уже достоверно могу сказать: аварийная ситуация произошла с самолетом Як-130 в горизонтальном полете над аэродромом Барановичи. Экипаж доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждают и материалы объективного контроля черных ящиков, - сообщил командующий ВВС и ПВО.

Также экипажу сказали, и они были обязаны, катапультироваться, но самолет начал двигаться хаотично, а траектория полета изменилась.

- Руководитель полетов не менее десяти раз в эфире сказал команду: «Катапультируйся! Прыгай!», - пояснил Голуб и продолжил. - В это время самолет начал совсем хаотичное движение, траектория полета сместилась влево. Экипаж не покинул самолет, а продолжал бороться.

У летчиков получилось перейти на резервную систему управления. Однако с ее помощью они смогли достичь только стабилизации направления полета, но не высоты, продолжавшей падать. Время от аварийной ситуации до крушения составило немногим более минуты.

Предварительно военные считают, что стабилизировать направление полета летчикам удалось примерно на 50-метровой высоте, они направили Як-130 в единственную точку вне домов. Самолетом они управляли: «воздействовали на ручку управления самолетом и на педали» до самого столкновения.

- По данным бортовых самописцев мы видим, что экипаж управлял, воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли, - прокомментировал генерал-майор.

Также Игорь Голуб подчеркнул, что в этом трагическом происшествии экипаж проявил самые лучшие качества белорусского военного. И пояснил, что семьям погибших и их родным оказывается и будет оказана «всевозможная и посильная в этой ситуации помощь».

Ранее Александр Лукашенко поручил оказать помощь семьям погибших летчиков.

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