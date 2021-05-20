Еще одно ЧП с самолетом? Экипаж Боинга в Польше подал сигнал о захвате

Boeing ВВС Польши с военным командованием на борту подал сигнал о захвате. Фото: pixabay.com.

О том, что самолет Boeing, принадлежащий военному командованию Польши, в четверг, 20 мая, сообщил о чрезвычайной ситуации, проинформировали местные СМИ.

Было известно, что борт ВС Польши подал сигнал о захвате. После того, как пилот передал специальный код о захвате - 7500, связь с экипажем прервалась. Мониторинговый ресурс OpenSky Live Alerts также сообщал, что после «захвата» самолет изменил траекторию полета и направился в сторону Атлантического океана.

Польские СМИ изначально предположили, что «захват» польское военное командование могло отрабатывать в рамках учений. Позже в ВС Польши это подтвердили «РИА Новости».

Оперативное командование пояснило, что «захват» самолета с офицерами на борту, отрабатывался в рамках учений в сфере противодействия терроризму Renegade-Sarex21.

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