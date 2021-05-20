В школах Беларуси выпускные экзамены пройдут 1-9 июня: как они будут проходить и кого освободят от экзаменов

В школах Беларуси выпускные экзамены пройдут 1-9 июня Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как стало известно 20 мая, выпускные экзамены в школах Беларуси назначены на 1-9 июня. В отличие от прошлого года, когда в это время бушевал коронавирус, сейчас никаких изменений в порядке проведения экзаменов не будет. Но соблюдение противоэпидемических мер остается актуальным: рассадка на расстоянии 1,5-2 метра, бесконтактное измерение температуры. При необходимости - использование масок. В больших помещениях может быть блочная рассадка - по классам.

Как и в прошлом году, от выпускных экзаменов освободят тех школьников, которые на момент их проведения будут болеть COVID-19 либо являться контактами заболевших или проходить самоизоляцию, сообщает БелТА со ссылкой на представителя Министерства образования.

Она объяснила, что списки учащихся, которые на 1 июня подлежат освобождению от выпускных экзаменов из-за коронавируса, будут оперативно предоставлять центры гигиены и эпидемиологии.

Кроме того, от выпускных экзаменов освободят кандидатов на участие в международных олимпиадах, участников спортивных соревнований или сборов - в том случае, если сроки их проведения совпадают с датами выпускных экзаменов. Еще поводы для освобождения от выпускных экзаменов - болезнь, которая включена в соответствующий перечень, обучение на дому и наличие детей до 3 лет. Победителей Республиканской олимпиады также освобождают от экзаменов по соответствующим предметам.

Назавтра после окончания экзаменов, в четверг 10 июня, в школах пройдет вручение аттестатов и состоятся выпускные вечера.

Напомним, как проходили экзамены в 2020 году в условиях пандемии: «Все время были открыты окна, половина учеников пришла в масках».