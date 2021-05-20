Сочная и… бюджетная: в продаже появилась белорусская клубника. Фотофакт

На рынках в Беларуси начала появляться белорусская клубника.

На Комаровском рынке в Минске начали продавать первую в этом сезоне белорусскую клубнику, сообщают читатели «Комсомолки». Цена белорусской «летней ягоды» пока выше импортной клубники. Но зато ведь - своя!

На Комаровке клубнику из деревни Новый Двор, что в Пинском районе, продают сейчас по 20 рублей за кило. Ягоды красивые и крупные. На прилавках в ассортименте продавцов и «заморская» клубника - из Греции. Ее продают по 14 - 16 рублей за килограмм.

Клубнику из Пинского района сейчас продают за 20 рублей за кило.

Ранее о том, что в Беларуси начали продавать первую сезонную клубнику, сообщал региональный ресурс «Информ-прогулка». Издание 17 мая писало о том, что в деревне Дворец Лунинецкого района на рынке продают в контейнерах по 500 граммов и кило по цене 10 и 20 рублей соответственно.

Сам продавец признался, что вырастил клубнику в теплице в деревне Вулька-2, а сам лично попробовал первую клубнику еще на Пасху.

Цену клубники в Беларуси на середину мая вполне можно назвать бюджетной - это ведь не иранские арбузы за 100 рублей!

Греческая клубника сейчас дешевле белорусской, но вкуснее ли - вопрос.

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