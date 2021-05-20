Юлия Чернявская в ДФР - с ней проходят следственные действия Фото: соцсети

Адвокату Юлии Чернявской днем 20 мая поступил звонок от сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Адвокату сообщили, что сейчас над Чернявской будут происходить следственные действия - защитник ушел на встречу.

- Вероятно, допрос. Где именно и что происходит, я не знаю, - написала в своем Фейсбуке Евгения Чернявская, дочь Юлии.

Буквально за несколько часов до этого сообщения Александра Чернявская, мать Юлии, подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли ее дочь. Параллельно родственники попросили инициировать розыск Юлии как исчезнувшей, если она не задержана.

А накануне Евгения Чернявская сделала заявление, что о матери по-прежнему нет никаких известий и рассказала о проблемах с ее здоровьем. Напомним, утром 18 мая, когда стало известно про задержания журналистов и обыске в офисе Tut.by, Юлия Чернявская - вдова основателя портала - перестала выходить на связь. Последние данные, которые о ней были известны - Юлия находилась под конвоем в больнице из-за гипертонического криза, затем из больницы ее выписали, но дома она так и не появилась, на связь не вышла.