Доллар снова упал и потянул остальные дензнаки: курс валют в Беларуси на 20 мая

Курс основных валют в Беларуси снизился. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На валютных торгах в четверг, 20 мая, доллары взяли очередной минимальный порог. «Зеленые» опустились до минимума за последние 153 дня. И, похоже, потянули за собой и оставшиеся основные валюты в Беларуси.

Итоги очередных валютных торгов, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллары потеряли в цене еще 0,0029 белорусского рубля и упали до 2,5132 белрубля за 1 «зеленый» по курсу.

Также откатила и европейская валюта. Евро стал легче на 0,0012 белорусского рубля и снизился до 3,4134 белрубля.

Снизился в Беларуси также и курс рублей России. Сто рублей РФ сейчас по курсу оцениваются в 3,4134 белорусского рубля, так как потеряли на торгах 0,0012 белрубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Доллар дешевеет и не останавливается: курс валют в Беларуси на 18 мая.

А вот рубли РФ подросли в цене, а евро даже и заметно прибавил (подробности).

Белстат заявил о росте реальных доходов белорусов в первом квартале 2021 года.

По сравнению с 2020 годом доходы выросли почти на 3% (подробности).

В Беларуси хотят повысить пенсии и довести до 40% от средней зарплаты.

И создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни (подробности).