В Берестовицком районе мужчину насмерть загрызли собаки его дочери

Собаки находятся во вдоре в вальере, но иногда ходят по дому. Фото: СК

81-летний мужчина умер от многочисленных травм, причиненных собаками. Это произошло в Берестовицком раи оне вечером 19 мая - пенсионера доставили в больницу из частного дома. Медики диагностировали многочисленные рваные раны головы, шеи, туловища, рук и ног. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщил 20 мая Следственный комитет Беларуси.

По месту жительства мужчины выбывала следственно-оперативная группа. Оказалось, что в тот вечер жена нашла супруга лежащим на полу. По словам женщины, их дочь занимается разведением собак. Они находятся во вдоре в вальере, но иногда ходят по дому.

В тот вечер на столе в доме стояла пустая бутылка из-под водки. Фото: СК

- Со слов супруги мужчина, когда выпивал вел, себя агрессивно по отношению к животным, - уточнили в СК. Следователи проводят проверку, опрошены родственники и соседи погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Судя по фото, в тот вечер на столе в доме стояла пустая бутылка из-под водки.

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