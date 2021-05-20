Не только Telegram, но и YouTube: расширен список экстремистских каналов

В Беларуси расширен список признанных экстремистскими ресурсов. Фото: pixabay.com.

В пресс-службе МВД сообщили 20 мая о расширении списка признанных в Беларуси экстремистскими ресурсов.

Такое решение приняли 18 мая в суде Центрального района Минска. В этот раз в списке не только чаты или каналы в мессенджере Telegram, но и каналы в YouTube.

В запрещенном списке оказались телеграм-каналы «НАШ ДОМ», «Игорь Макар | Официальный канал» и «НАШ ДОМ ТВ», но и вместе с ними ютуб-каналы «НАШ ДОМ ТВ» и «Игорь Макар».

Причиной признания каналов экстремистскими в суде назвали то, что ресурсы призывали к протестным и несанкционированным акциям, массовым беспорядкам, а также к захвату власти и разжиганию социальной вражды. Еще в МВД уточняют, что в контенте данных каналов содержалась информация с призывами к дестабилизации работы ЦИК и препятствию действий госорганов, оскорбления в комментариях.

- За репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста, - заключили в ведомстве.

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