Загрузка ядерного топлива и физический пуск - осенью: последние новости о втором энергоблоке Белорусской АЭС

Ядерное топливо для второго реактора БелАЭС хранят на стройплощадке в спецхранилище.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
О том, что загрузка ядерного топлива во второй реактор Белорусской АЭС запланирована на осень 2021-го года, сообщила пресс-служба Минэнерго в официальном телеграм-канале.
По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, на данный момент готовность второго реактора БелАЭС составляет 85 процентов. Ядерное топливо на строительную площадку завезли еще в апреле 2021-го года, до момента загрузки оно будет сохраняться в специальном хранилище.
- Осенью 2021-го года ядерное топливо будет загружено в активную зону реактора. Таким образом, будет положено начало этапу «Физический пуск второго энергоблока», - прокомментировал глава Минэнерго.
Также Каранкевич заметил, что после того, как Белорусская АЭС будет полностью введена в эксплуатацию, она будет производить около 18 миллиардов кВтч в год. Объем, который позволит обеспечивать примерно 40 процентов внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.
Ранее в Минэнерго заявляли, что ядерное топливо прошло входной контроль и было признано готовым к загрузке.
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