Новейший Boeing 737 MAX 8 авиакомпании “Белавиа” выполнил свой первый коммерческий рейс - из Минска в Варшаву

Новейший Boeing 737 MAX 8 авиакомпании “Белавиа” выполнил свой первый коммерческий рейс. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

8 апреля в Минске приземлился новейший самолет Boeing 737 MAX 8 – первый такой в воздушном флоте авиакомпании «Белавиа». Некоторое время самолет был на земле – по словам гендиректора “Белавиа” Игоря Чергинца борт проходил дополнительные проверки и доработки при участии специалистов Boeing. 19 мая самолет провел учебный облет – нарезал круги вокруг аэропорта. А 20 мая новейший Boeing 737 MAX 8 авиакомпании “Белавиа” совершил свой первый рейс – слетал в Варшаву и обратно.

Напомним, несмотря на то, что официально самолет называется Boeing 737 MAX 8, «Белавиа» предпочитает называть его Boeing 737-8 - индекса MAX теперь нет ни в одном официальном пресс-релизе белорусской авиакомпании. Даже на фюзеляже нового самолета вместо «Boeing 737 MAX 8» написано «Boeing 737-8». Кстати, кроме «Белавиа» также поступили и некоторые другие авиакомпании, например ирландский лоукостер Ryanair переименовал свои «737 MAX» в «737-8200». Причина – в непростой судьбе этой модели самолета. Осенью 2018 года в Индонезии разбился точно такой же новенький Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air - 189 погибших. А 10 марта 2019 в Эфиопии разбился еще один такой же MAX 8 - погибло 157 человек. Выяснилось, что в обоих случаях была виновата неправильно сработавшая электронная система MCAS - она вмешивалась в работу пилотов, по сути, брала управление на себя и буквально сваливала самолет в штопор. Авиакомпании всего мира сразу отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью. Поставки уже заказанных самолетов поставили на паузу. Также поступили в «Белавиа»: покупка пяти Boeing-737 MAX 8 была приостановлена до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Параллельно американская компания доработала программное обеспечение, которое позже прошло многочисленные проверки. Безопасность была многократно подтверждена, и постепенно коммерческие рейсы на таких самолетах возобновляются. Первой стала Бразилия – в конце 2020 года, потом полеты на таких самолетах стали возобновлять другие авиакомпании.

- Этот самолет безопасен на 100%, - уверили гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец и президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

ЕСТЬ ВОПРОС:

Можно ли при покупке билета узнать, на каком самолет полетишь?

В сезонном расписании «Белавиа» указан тип самолета, который используется на том или ином направлении. Будет такое обозначение и у нового Boeing 737 MAX 8 – «B38M». Но авиакомпания может менять типы самолетов в зависимости от загруженности конкретного рейса. Поэтому на 100% знать, на каком типе самолета предстоит полет, не получится.