До +20°С и дожди: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 мая

Тепло и дождливо будет в Беларуси 21 мая.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Тепло и дождливо будет в Беларуси 21 мая. Об этом сообщили в Белгидромете.
В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью по северо-востоку ожидаются дожди, днем местами по западной половине республики осадки будут кратковременными.
Ночью и утром в отдельных районах Беларуси может сгуститься слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от + 3°С до +9°С, днем потеплеет до +14°С… +20°С.
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