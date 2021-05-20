До +20°С и дожди: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 мая

Тепло и дождливо будет в Беларуси 21 мая. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Тепло и дождливо будет в Беларуси 21 мая. Об этом сообщили в Белгидромете.

В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью по северо-востоку ожидаются дожди, днем местами по западной половине республики осадки будут кратковременными.

Ночью и утром в отдельных районах Беларуси может сгуститься слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от + 3°С до +9°С, днем потеплеет до +14°С… +20°С.

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