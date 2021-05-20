Первый в стране кибертурнир по FIFA среди юниоров пройдет в Беларуси - где смотреть трансляцию

Первый в стране кибертурнир по FIFA среди юниоров пройдет в Беларуси

Уникальное для Беларуси событие пройдет 23 мая - состоится первый в стране кибертурнир по FIFA среди юниоров под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Наблюдать в прямом эфире за главными играми первенства можно будет на видеосервисе VOKA.

В турнире будут участвовать ребята в возрасте от 9 до 14 лет из детских футбольных команд высшей лиги и частных детских ФК. Они будут бороться за главный приз - Sony PlayStation 5 - и титул чемпиона кибертурнира. Соперниками станут 12 команд: «А1 Юниор», «ФШМ», «Фаворит», «Драгун», «Орбита», «Фортуна», «Торнадо Юни», «Спорт Альянс», «Максимус», «Крумкачы», «Метеор», «Ислочь».

- Среди юниоров чемпионат по FIFA в Беларуси проводится впервые, и мы надеемся, что команды проявят к нему интерес и захотят, чтобы такой турнир проводился на постоянной основе, - говорит заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик. - Для нас это первенство - еще один шаг на пути к официальному признанию киберспорта и возможность показать, как много людей увлечены им.

Присоединиться к трансляции чемпионата и в режиме реального времени поддержать молодых спортсменов можно 23 мая в 19.00 на сайте voka.tv или в приложении VOKA.