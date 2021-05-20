Бобруйчанин несколько раз оскорбил президента Беларуси в видеочате – его задержали

Житель Бобруйска задержан за оскорбление президента. Фото: МВД
Житель Бобруйска задержан за оскорбление президента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
На 31-летнего мужчину вышли оперативники могилевского облуправления ГУБОПиК.
«Мужчина в разговоре с собеседником по видеосвязи неоднократно умышленно оскорблял главу государства», – уточнили в пресс-службе.
Как рассказал милиционерам задержанный, поводом для негативных высказываний стало недовольство собственным уровнем жизни.
«При этом для улучшения своего материального положения горожанин ничего не предпринимал: не имея источников дохода, он нигде не работал», – добавили в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям жителя Бобруйска и возбудили уголовное дело за оскорбление президента. Отмечается, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.
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