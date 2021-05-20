Тяжелых пациентов много: третья волна коронавируса в Беларуси в самом разгаре, заявили в Минздраве

Третья волна коронавируса в Беларуси в самом разгаре Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Третья волна COVID-19 в Беларуси сейчас в самом разгаре. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом, по его словам, в любом случае, ситуация с коронавирусом уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью.

«Тяжелых пациентов много – это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза. Сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме. Так что в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи», – уточняется в сообщении Минздрава.

В частности, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Более 215 больничных мест открыты в этих больницах для пациентов, которым необходима офтальмологическая помощь. Также в 3-й больнице могут пройти необходимое лечение пациентки (с отрицательным тестом на COVID-19) в гинекологии.

В таком же формате принимает пациентов и 6-я больница Минска. Специалисты продолжают лечить больных COVID-19, при этом в больнице выделены здания, где проходят лечение хронические пациенты с остеомиелитом, с проблемами по взрослой травматологии, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать помощь маленьким пациентам специалисты детского травматологического отделения.

«Красные зоны» есть и в 1-й больнице Минска, при этом в «чистых зонах» продолжают работать кардиологи, нефрологи, гинекологи.

Во 2-й больнице – открыты «чистые зоны» в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа и в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице Минска открыты «чистые» отделения для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи пациентам - ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

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