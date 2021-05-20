Подорожают на 15%: в Беларуси, как и в других странах ЕАЭС, возвращают пошлину на ввоз электромобилей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На государственном уровне в Беларуси пытаются стимулировать развитие электрического транспорта. В марте 2020 года Александр Лукашенко своим указом отменил НДС на ввоз электромобилей. Известно было, что официальный Минск также настаивал на отмене 15%-ной растаможки при ввозе электромобилей в страны ЕАЭС (куда входит Беларусь) – но тогда противилась Россия. Впрочем, позже отменили и ее – и цена ввезенных в Беларусь электромобилей снизилась еще на 15%.

Теперь растаможку хотят вернуть назад. Об этом свидетельствует проект, подготовленный Евразийской экономической комиссией. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15 % для электромобилей с 2022 года, - сообщает российское издание «Коммерсантъ». Если это произойдет – стоимость ввозимых в Беларусь электромобилей вырастет на 15%.

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