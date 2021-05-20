Лукашенко провел назначения в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси – новые назначения. Фото: БЕЛТА
В Вооруженных Силах Беларуси – новые назначения. Так, Александр Лукашенко 20 мая назначил полковника Вадима Шадуру на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь. Соответствующий указ подписан в четверг, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также 20 мая подписан еще один указ – о назначении полковника Андрея Горбатенко начальником Минского суворовского военного училища.
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