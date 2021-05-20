Депутат Верховной Рады, который якобы находится на лечении в Беларуси, объявлен в розыск. Фото: News One

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Его подозревают в госизмене.

Разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака правоохранителям дал Печерский районный суд Киева. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Депутата в настоящее время, он сейчас находится, точно не известно. Он, а также еще один депутат – Виктор Медведчук подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.

Кроме того, Медведчука подозревают еще и в передаче в августе 2020 года депутату Козаку, который на тот момент находился в России, данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины.

13 мая суд назначил Виктору Медведчуку домашний арест сроком на два месяца. Сам он тогда заявил, что Козак находится на лечении в Беларуси.

Тем временем в Верховной Раде сообщили, что Козак официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

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