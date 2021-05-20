Ермошина: выборы в местные советы, которые должны пройти до января 2022 года, могут быть перенесены на 2023. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси могут ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Такую возможность обсудили на заседании парламента и Совета Республики.

Чтобы ввести новшество, потребуется внести изменения в Конституцию, заявила агентству sputnik.by глава ЦИК Лидия Ермошина. Она уточнила: если такой конституционный закон одобрят, то выборы в местные советы, которые должны пройти до 18 января 2022 года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими.

Лидия Ермошина считает, что «это выгодно экономически».

- Кампания состоится. Потом в течение четырех-пяти лет не надо будет проводить парламентские и местные выборы. Дело в том, что каждая избирательная кампания порождает турбулентность и создает определенные политические проблемы для общества, — отметила Лидия Ермошина

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