Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Фото: соцсети

У вдовы основателя портала Tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

«Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии – под подпиской о неразглашении», – говорится в сообщении.

Напомним, что Юлию Чернявскую не видели с 18 мая. Об исчезновении Чернявской сообщила ее дочь. Сначала ее под конвоем доставили в больницу, затем ее выписали, но домой она не вернулась.

Днем 20 мая Чернявская нашлась в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.

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