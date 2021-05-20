Ольга Бузова – один из наставников белорусского X-Factor: стали известны имена всех ведущих

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова станет одним из наставников белорусского X-Factor. Фото: Telegram

Имена наставников белорусской версии популярного международного шоу X Factor объявили 20 мая. В их числе – российская поп-исполнительница Ольга Бузова.

Ее коллегами по этому проекту станут белорусский певец Руслан Алехно, рэпер Серега и журналист Сергей Соседов. Об этом сообщил Telegram-канал Белтелерадиокомпании, которая покажет X-Factor.

Кастинги состоятся в Минске с 20 по 28 мая. Желающих будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, молодые люди от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

Ожидается, что в эфире белорусского ТВ X Factor покажут осенью. Всего запланировано 17 выпусков, а победителя объявят в преддверии Нового года.

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