Алексей Венедиктов: «Газпромбанк» не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико. Кадр телеканала "Беларусь 1".

- Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, радиостанцией на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».

Беларусь собирается разместить в России облигации на 100 миллиардов российских рублей (это больше миллиарда долларов). Александр Лукашенко 13 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, Совмину поручено в 2021-23 годах разместить в России государственные облигации на сумму до 100 миллиардов рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.

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