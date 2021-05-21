Стали известны представители еще десяти стран, которые прошли в финал «Евровидения – 2021». Фото: euroinvision.com

В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» в Роттердаме. Стали известны еще 10 стран, которые прошли в финал.

Всего во втором полуфинале выступили представители 17 стран. В финал прошли 10. В числе счастливчиков оказались Молдова, Сербия, Португалия, Албания, Болгария, Сан-Марино, Исландия, Греция, Финляндия, Швейцария.

Стали известны представители еще десяти стран, которые прошли в финал «Евровидения – 2021». Фото: twitter.com/eurovision

Напомним, что первый полуфинал состоялся во вторник, 18 мая. В числе финалистов оказались и страны-соседки Беларуси – Россия, Украина, Литва.

Представители из Беларуси должны были выступать в первом полуфинале, но Европейский вещательный союз принял решение отстранить страну от участия в песенном конкурсе в этом году.

Гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» состоится уже в субботу, 22 мая. В нем примут участие представители 26 стран. Напомним, что в финал автоматически попадают представители Италии, Испании, Германии, Франции и Великобритании – страны-основательницы конкурса. Также в финал автоматически попадает и представитель из Нидерландов. В 2021 году именно эта страна является хозяйкой конкурса.

В Гранд-финале выступят представители 26 стран. Фото: euroinvision.com

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