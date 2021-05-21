Белорусы собрали $ 2 млн. на самое дорогое лекарство в мире для ребенка с диагнозом СМА

Для Арины Рудницков впервые в Беларуси собрали деньги на самое дорогое лекарство в мире. Фото: кадр из видео ОНТ.

Белорусской девочке Арине Рудницкой с редким генетическим заболеванием СМА сделали самый дорогой укол в мире. Препарат Zolgensma стоит более $2 млн. В Беларуси несколько детей уже получали инъекцию Zolgensma, выиграв ее в международной лотерее. Случай с Ариной – первый, когда был реализован коммерческий сценарий поставки препарата в Беларусь, сообщает ОНТ.

Арине уже сделали спасительную инъекцию в РНПЦ «Мать и дитя». Процедура длилась около часа. Теперь девочке предстоит долгая реабилитация – около года. В зависимости от того, как организм будет воспринимать препарат, у малышки в течение этого времени будут восстанавливаться функции, которые уже утратил ее организм из-за болезни.

Препарат Zolgensma нужно ввести ребенку, родившемуся со СМА, до того, как ему исполнится два года. Арине скоро будет 1 год и 9 месяцев. Родители Арины рассказали телеканалу, что в сборе немыслимо огромной суммы им помогло предприятие, на котором они оба работают.

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