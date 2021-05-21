Митрополит Вениамин заявил, что священнослужители не должны принимать участие в политических действиях. Фото: ОНТ

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ заявил, что священнослужители не должны принимать участие в политических действиях.

- Безусловно, каждый человек имеет право на свое мнение. Точно также как и право на ошибку. Но каждый священнослужитель призван быть образцом для других людей и вместе с тем – духовным отцом. Его руководство должно быть духовным и нравственным. Чтобы вот это вот снять искушение возможности как-то уклониться от определенного заповедного святыми отцами пути служения священника. Недавно был принят главный сейчас для руководства, для Русской православной церкви документ – «Социальная концепция». В нем прописывается и напоминается, что священнослужители не должны принимать участие в каких-то политический мероприятиях, - подчеркнул Вениамин.

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