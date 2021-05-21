Лукашенко - о чрезмерной застройке столицы: «Нельзя растягивать Минск – он не резиновый»

Лукашенко вновь высказался о застройке Минска. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 20 мая, провел совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска. Президент в очередной раз обратил внимание на чрезмерную застройку столицы. Его слова приводит БелТА.

- В Минске уже была превышена планка в два миллиона человек. Мы с вами договорились: нельзя Минск растягивать сегодня – он не резиновый. Мы лишь хуже делаем и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить. И особенно для минчан. Вы же видите сами, что у нас уже и пробки появились на дорогах. Но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске. И только пробки, не говоря уже о других факторах, в числе которых и предприятия. Подобными темпами Минск застраивать нельзя, - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что может возникнуть и проблема рабочей силы.

- Вот вы поймите, что может возникнуть проблема рабочей силы – куда ее девать. Это значит лишь то, что мы снова будем здесь предприятия строить. Будем снова гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же в Минск стягиваем людей с самых дальних уголков страны. И мы повторим опыт России, Москвы, - подчеркнул президент.

По его словам, за подобное другой город можно было бы похвалить, что строится жилье и прирастает, но не Минск.

- Для Минска это не та тенденция, которую хотелось бы закреплять, - подытожил Лукашенко.

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