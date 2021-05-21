В Минтрансе назвали причину обрушения моста на трассе Борисов – Березино. Фото: ex-press.by

Начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Головнев в эфире телеканала ОНТ озвучил причину обрушения моста на трассе Борисов – Березино.

- По предварительной версии, обрушение моста произошло во время проезда большегруза, для которого пролетное строение не предназначено. На данный момент, движение организовано по объездной – это около восьми километров. Сейчас стоит задача максимально в короткие сроки восстановить движение по дороге, - отметил Головнев.

Он добавил, что работа находится на личном контроле вице-премьера Анатолия Александровича Сивака и министра транспорта Алексея Николаевича Авраменко.

- В четверг, 20 мая, состоялся штаб. На нем было принято два решения. Первое – в течение 1-2 дней будет устроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень. Второе – будет построен временный мост, - прокомментировал Головнев.

В Минтрансе отметили, что подобных мостов в Беларуси не останется – их заменят на новые.

Напомним, что мост на трассе Борисов - Березино обрушился в среду, 19 мая.

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