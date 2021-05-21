Ученые назвали животное, от которого к человеку перейдет следующий коронавирус

Собачий коронавирус может передаваться человеку и вызывать респираторные симптомы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Исследователи сообщили, что собачий коронавирус научился заражать людей и может вызывать у них респираторные симптомы, пишет МедикФорум.

Исследования проводила группа ученых из Университета Огайо во главе с Анастасией Власовой. Сообщается, что еще в 2018 году в Малайзии в мазках, взятых у больных пневмонией, выявляли присутствие собачьего коронавируса. И вот теперь ученые описали генетические характеристики патогена, который предопложительно является коронавирусом, перешедшим от собак к человеку.

Команда доктора Власовой предполагает продолжить изучение вируса. Поскольку установлено, что он может передаваться от собак к человеку, теперь предстоит установить, способен ли он распространяться между людьми и насколько хорошо человеческая иммунная система может противостоять собачьему коронавирусу.

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