Истекают 72 часа: 21 мая в 10.30 станет известно, что будет дальше с задержанными сотрудниками портала tut.by

21 мая истекают 72 часа: в 10.30 станет известно, что будет дальше с задержанными сотрудниками портала tut.by. Фото: tut.by

В пятницу, 21 мая, в 10.30 станет известно, что будет далее с задержанными сотрудниками портала tut.by. Все дело в том, что сегодня истекают 72 часа с момента задержания. Об этом в своем телеграм-канале сообщает tut.by.

- Сегодня в 10.30 – именно во столько в нам пришли сотрудники Департамента финансовых расследований – истекают 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги. Им либо предъявят обвинение, и, возможно, заключат под стражу, - либо отпустят на свободу, - написано в сообщении.

Напомним, что в офис портала tut.by 18 мая, во вторник, пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Также силовики пришли в региональные офисы портала и домой к некоторым сотрудникам.

В КГК заявили, что в отношении должностных лиц «ТУТ БАЙ МЕДИА» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 УК – Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

Министерство информации ограничило доступ с сайту tut.by, ссылаясь на то, что Генеральная прокуратура установила факты нарушений закона о СМИ в части размещения в публикациях запрещенной информации.

Обыски прошли у главного редактора портала Марины Золотовой, редакторов Ольги Савкив и Анны Руденко, заместителя главного редактора Максима Гайко, журналиста Елены Толкачевой.

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