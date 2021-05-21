Фотофакт. В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах

В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА

В Лиде 21 мая, в пятницу, прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Церемония прощания проходит в клубе 116-ой штурмовой авиабазы, где служили Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Об этом сообщает БелТА.

В четверг, 20 мая, в Барановичах в церкви Жен Мироносиц состоялась панихида по погибшим летчикам. На аэродроме 61-ой авиабазы в Барановичах прошла церемония прощания с погибшими летчиками. После этого их тела на самолете доставили в Лиду.

Дань памяти погибшим летчикам в результате крушения военного самолета Як-130 в Лиде пришли отдать их родные, близкие, сослуживцы, представители Министерства обороны, местной власти, а также жители Лиды.

В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА

В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА

В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА

Накануне жители Лиды несли цветы и лампады к самолету-памятнику, который установлен на улице Ленинской.

Похороны состоятся 21 мая в Лиде и Полоцке - на родине погибших летчиков.

Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. Александр Лукашенко 20 мая назвал причину крушения самолета.

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