Фотофакт. В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах

В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА
В Лиде 21 мая, в пятницу, прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Церемония прощания проходит в клубе 116-ой штурмовой авиабазы, где служили Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Об этом сообщает БелТА.
В четверг, 20 мая, в Барановичах в церкви Жен Мироносиц состоялась панихида по погибшим летчикам. На аэродроме 61-ой авиабазы в Барановичах прошла церемония прощания с погибшими летчиками. После этого их тела на самолете доставили в Лиду.
Дань памяти погибшим летчикам в результате крушения военного самолета Як-130 в Лиде пришли отдать их родные, близкие, сослуживцы, представители Министерства обороны, местной власти, а также жители Лиды.
В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА
В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА
В Лиде 21 мая прощаются с летчиками, которые погибли в результате крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА
Накануне жители Лиды несли цветы и лампады к самолету-памятнику, который установлен на улице Ленинской.
Похороны состоятся 21 мая в Лиде и Полоцке - на родине погибших летчиков.
Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. Александр Лукашенко 20 мая назвал причину крушения самолета.
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