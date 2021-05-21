Лукашенко – о массовых мероприятиях: «Нельзя наплевательски относиться к тем местам и тем мероприятиям, куда мы приглашаем много людей»

Лукашенко сказал, что нельзя наплевательски относиться к массовых мероприятиям. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 20 мая, провел совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска. Президент высказался и о массовых мероприятиях. Об этом сообщает БелТА.

- Прошли уже длинные выходные. Впереди лето и множество массовых мероприятий. Да, массовые мероприятия – это хорошо. Но проводить их надо не для того, чтобы отметить, что мы провели какое-то мероприятие…И доложить или президенту, или общественности, - сказал Лукашенко.

По словам президента, любое массовое мероприятие должно быть продумано.

- И если хотите, то иметь определенную идеологическую основу. Но самое главное в массовых мероприятиях – это то, как организована работа служб – от коммунальных до сервисных и тех, кто отвечает за обеспечение общественной безопасности. Нельзя наплевательски относиться к тем места и тем мероприятиям, куда мы приглашаем большое количество людей, - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Нельзя растягивать Минск – он не резиновый».

Президент добавил, что в столице была превышена планка в два миллиона жителей. (подробности)

Лукашенко поручил рассмотреть законодательство по массовым мероприятиям, экстремизму и терроризму.

Возможно, последует изменение и ужесточение законов. Так как, говоря о либерализации правовых норм, Александр Лукашенко спросил: «Не слишком ли мы увлеклись?» (подробности)

Проект закона о массовых мероприятиях в Беларуси одобрили в Совете Республики.

Новшества прокомментировал министр внутренних дел. (подробности)