На прощание с погибшими пилотами приехал министр обороны

На прощание с погибшими приехал министр обороны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 21 мая в Лиде прощаются с пилотами, погибшими 19 мая в Барановичах. Военный самолёт Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. 33-летний майор Андрей Ничипорчик и 22-летний лейтенант Никита Куконенко заметили неисправность и пытались увести самолет от населенного пункта, а сами катапультировались. К сожалению, оба военных погибли.

На прощание с ними съехались сотни военных, представители МЧС, милиции, погранкомитета и других ведомств, близкие погибших и неравнодушные к трагедии горожане - всего у клуба войсковой части 19764 - около 500 человек.

В Лиде прощаются с погибшими летчиками Фото: Алеся ДОБЫШ

В Лиде прощаются с погибшими летчиками Фото: Алеся ДОБЫШ

Министр обороны Виктор Хренин отдал честь погибшим пилотам, выразил соболезнования родственникам.

- Сегодня Вооруженные силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями. Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и о их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Они не покинули практически неуправляемой самолёт и отвели его от жилых домов. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня были выражены слова соболезнования семьям погибших от имени президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны, сказал министр обороны.

Напомним, что военный самолет Як-130 потерпел крушение в Барановичах 19 мая.

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