ГУБОПиК намерен выступить с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага Фото: Павел МАРТИНЧИК

ГУБОПиК уже в ближайшее время намерен выступить с инициативой по включению в список нацистской символики бело-красно-белого флага. Об этом в интервью изданию sb.by заявил заместитель начальника ГУБОПиК полковник милиции Михаил Бедункевич.

- В данном вопросе пора поставить точку. Об этом просят люди. Когда проходила подготовка ко Всебелорусскому народному собранию, государственные органы принимали просто огромное количество сообщений по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики. На сегодняшний день мы видим попытку «замазать» проблему, - сказал Бедункевич.

Он добавил, что потомки людей, которые отдали свою жизнь за Победу, не могут равнодушно взирать на символику предателей.

- Мы, как потомки людей, которые отдали свои жизни за Великую Победу, не может вот так равнодушно взирать на символику предателей. Уже в ближайшее время мы будем выступать с инициативой по включению бело-красно-белого флага в список нацистской символики, который использовали все коллаборационистские организации на территории БССР в году оккупации, - подчеркнул Бедункевич.

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