Новополочанка крала с карточек знакомых по рублю – возбудили шесть уголовных дел

Девушка переписала данные карточек своих знакомых и целый год крала у них по рублю. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сразу шесть уголовных дел возбудили в отношении 24-летней новополочанки. Девушка целый год похищала деньги с карточек своих знакомых. Так долго оставаться неуловимой ей удавалось потому, что поначалу краж никто не замечал – она время от времени снимала с карточек… по одному рублю.

Как рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома, девушка переписывала реквизиты банковских карт своих знакомых, когда была у них в гостях. По рублю она периодически перечисляла и их счетов на счет электронных лотерей. Таким образом она подворовывала деньги у шести человек.

- Новополочанке был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на один год с отсрочкой исполнения наказания и исправительные работы 60 часов, - рассказали в УВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Берестовицком районе мужчину насмерть загрызли собаки его дочери. ПОДРОБНОСТИ.