В Слонимском районе мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

Мужчину задержали за то, что застрелил односельчанина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Слонимском районе мужчина погиб от огнестрельного ранения. Выяснилось, что его застрелил сосед, сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в деревне Чемеры.

Сообщение о смерти мужчины поступило рано утром 20 мая. Следственно-оперативная группа установила, что она носит криминальный характер.

-Вечером 19 мая местныи житель пришел домой к своему знакомому. В ходе возникшего между ними словестного конфликта 66-летнии хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в голову гостю, который от полученной травмы скончался на месте, - рассказали в СК.

Погибшему был 41 год. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбуждено по факту убийства (ч.1 ст.139 УК РБ).