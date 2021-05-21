Уехали на дачу, а вечером нашли ребенка мертвым: в Минске погиб школьник

Мальчик погиб от удара током, как это случилось, выясняют следователи. Фото: pixabay.com.

В Минске произошла трагедия - родители сообщили о смерти от несчастного случая мальчика-семиклассника, информирует tut.by в телеграм-канале.

Известно, что накануне трагедии минчане поехали на дачу, а ребенок остался в городе. А когда они вернулись домой вечером, обнаружили в квартире мальчика уже мертвым.

Предварительно известно, что семиклассник погиб от удара электротоком.

Также факт гибели ребенка подтвердили и в школе, в которой учился мальчик, не сообщая каких-либо подробностей.

По факту гибели ребенка СК проводится проверка.