Названы имена девяти человек, которые стали миллиардерами на вакцинах от COVID-19

На производстве и продаже вакцин "выросло" девять новых миллиардеров. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

С началом производства и продаж вакцин от ковида в мире стало на девять миллиардеров больше. Об этом пишет Office life со ссылкой на People’s Vaccines Alliance.

Первым в этом списке стоит гендиректор компании Moderna Стефан Бансел и Угур Сахин из BioNTec, их состояние оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно.

Миллиардерами стали также три сооснователя компании Moderna: иммунолог Тимоти Спрингер ($2,2 млрд), армяно-американский меценат Нубар Афеян ($1,9 млрд) и ученый Роберт Лангер ($1,6 млрд).

Хуан Лопес-Бельмонте , глава компании ROVI, заключил с компанией Moderna сделку по производству и упаковке вакцины. Его состояние теперь оценивается в $1,8 млрд. Стали миллиардерами и три соучредителя китайской компании CanSino Biologics, которая тоже занята в производстве вакцин.

Несколько человек, которые уже давно были в списках миллиардеров и владели потфелями акций компаний, производящих вакцины, тоже значительно увеличили свое состояние.

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