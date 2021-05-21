В интернете появились данные о жизни депутата - возбуждено уголовное дело

Депутат обратилась к правоохранителям, когда в сети появились данные о ее жизни. Фото: appleinsider.ru

Инцидент произошел в Гомельской области. Областная прокуратура возбудила уголовное дело из-за появления в одном из телеграм-чатов сведений о личной жизни и персональных данных белорусской депутата. Подробности сообщила пресс-служба Гомельской облпрокуратуры.

Известно, что данные о депутате в сети опубликовал пока неустановленный человек. Это произошло в мае 2021-го года. Депутат обратилась к правоохранителям и заявила, что согласия на публикацию сведений о себе не давала.

- Противоправные действия в данной части квалифицированы по части 1 статьи 179 Уголовного кодекса Беларуси, - уточнили в пресс-службе.

На данный момент материалы уголовного дела передали в СК для предварительного расследования.

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