Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 мая 2021 года: количество инфицированных за сутки растет, умерших – остается таким же

За минувшие сутки увеличилось количество инфицированных ковидом. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Официальную статистику по ситуации с коронавирусом в разгар третьей волны пандемии на 21 мая озвучил Минздрав Беларуси. По этим данным, в стране продолжается рост количества инфицированных за сутки. Так, за последние сутки зарегистрировано 1 тыс. 756 подтвержденных лабораторно случаев COVID-19. Выписаны из стационаров почти столько же - 1 тыс. 725 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси было зарегистрировано 383 тыс. 302 тестов на COVID-19, которые дали положительный результат.

Всего в Беларуси вылечился от подтвержденного коронавируса 373 тыс. 391 пациент. За последние сутки снова скончались десять человек, у которых был положительный тест на ковид. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 752 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, отметили в Минздраве.

За сутки в лабораториях выполнено 20 тыс. 066 тестов, а асего в стране проведено 6 млн. 174 тыс. 150 тестов.

Количество получивших первую дозу вакцины на21 мая составляет 407,7 тыс. человек, а более 277,8 тыс. белорусов прошли уже полный курс вакцинации.

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