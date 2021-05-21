Вот какой город обогнал Кобрин, Мозырь, Ивье, Мстиславль и Новогрудок в гонке за статус культурной столицы

Новая культурная столица - город с многовековой историей. Фото: orsha.museum.by

Ранее «Комсомолка» писала о том, какой город в Беларуси стал культурной столицей 2021-го года. Такой статус в этом году у Борисова.

Стать культурной столицей в 2022-ом году стремились несколько райцентров, в разных областях Беларуси. В «соревновании» боролись Кобрин, Мозырь, Ивье, Новогрудок и Мстиславль, а победила - Орша.

Культурную столицу Беларуси на будущий год назвали в Министерстве культуры. Оршу выбрали в ходе голосования на заседании коллегии Минкульта 21 мая.

Что примечательного в культурной столице 202-го года? Это город «с историей», первые упоминания о нем в летописях записаны в 1067-ом году. Орша располагается на Днепре, сейчас в райцентре проживают около 108 тысяч жителей. Церкви, храмы, историческая застройка, музей Короткевича, музей истории и культуры города, Ледовый дворец и замковая гора - это и многое другое культурные точки «гайда» по Орше, которые можно посетить уже сейчас.

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