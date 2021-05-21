Водителю, Opel которого на кольцевой развязке взлетел и упал на крышу, придется отсидеть четыре года и пять лет не садиться за руль

Машина с пьяным водителем и двумя пассажирами пролетела по воздуху и приземлилась на крышу. Фото: ГАИ.

В Каменецком районе рассматривали дело о летающем автомобиле. Напомним, в декабре 2020 года недалеко от деревни Высокое нетрезвый 19-летний парень на «Опеле», который принадлежал его матери, умудрился «взлететь». Автомобиль пролетел несколько метров и упал на крышу. Как сообщали тогда в ГАИ, в авто были пассажиры, они также были нетрезвые. Все остались живы. Парень, сидевший за рулем, был не только пьян, но и не имел прав.

В службе информации прокуратуры Брестской области рассказали, что на круговом пересечении автодорог Р85 «Слоним-Высокое» и Р16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша» он сознательно нарушил ПДД и поехал прямо. На холме авто подбросило вверх, водитель потерял управление, машину занесло. В результате аварии один из пассажиров серьезно пострадал.

Юношу-водителя приговорили к четырем годам лишения свободы, отбывать их он будет в колонии в условиях поселения. Кроме того, парню нельзя будет садиться за руль пять лет.

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