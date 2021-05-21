Ермошина рассказала о референдуме, изменениях закона и утверждении о честных выборах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина выступила на конференции Союзного государства Беларуси и России и заявила, что «мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний». Поэтому сделала вывод, что «выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а наоборот стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства».

Глава ЦИК считает, что выборы «все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства», цитирует БелТА.

- Утверждения о том, что если выборы будут честными, то и мятежей не будет, полностью опровергаются послевыборными событиями не только в Беларуси, но и в Грузии, Кыргызстане и даже в США, - заявила Ермошина.

Также она анонсировала изменения в избирательное законодательство Беларуси. Но произойдет это после референдума по новой Конституции. А референдум проведут еще по нынешним правилам.

- Все последующие выборы, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те общественные вызовы, которые имели место при проведении последней избирательной кампании.

Напомним, шестые выборы президента Беларуси прошли в августе 2020 года. После объявления официальных итогов, по которым выборы с большим преимуществом снова выиграл Александра Лукашенко, в стране начались массовые протесты.

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