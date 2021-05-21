Рука была на радиаторе, а нога касалась электрической духовки: СК рассказал о гибели подростка в Минске

В СК считают, что мальчик получил удар током от электродуховки, которая была неисправна или неправильно подключена. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске погиб семиклассник - мальчик получил удар током.
В Следственном комитете прокомментировали трагедию, по обстоятельствам которой сейчас следователями проводится проверка.
Сообщается, что это произошло вечером 20 мая. Родители обнаружили 13-летнего мальчика мертвым, когда около 22.30 часов вернулись домой.
- Левая рука подростка была на радиаторе отопления, а левая нога касалась электрической духовки, - сообщили в СК.
Родители пытались реанимировать мальчика, вызвали скорую помощь, но спасти его не смогли.
- На месте зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая. Предварительно, причиной смерти подростка стала электротравма. Возможно, электрический духовой шкаф был неисправен или неправильно подключен, - сообщили в пресс-службе.
В сообщении СК подчеркивается, что семья, в которой произошла трагедия, не находилась в социально опасном положении.
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