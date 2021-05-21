37 стран ОБСЕ обратились к властям Беларуси: «Отсутствие действий ухудшает климат безнаказанности»

37 стран ОБСЕ обратились к властям Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) приняли заявление от имени 37 государств о ситуации в Беларуси. В период после президентских выборов «те самые системные нарушения и злоупотребления продолжаются без изменений», заявили в ОБСЕ, отметив, что «число политических заключенных и задержанных продолжает расти, и особенно преследуются представители свободной прессы».

В числе тех стран, представители которых подписали заявление, есть ближайшие соседи Беларуси, - Латвия, Литва, Польша и Украина, сообщает БелаПАН.

В ОБСЕ напомнили о своей «глубокой обеспокоенностью» в связи с тем, что власти Беларуси «не расследовали ни одного из хорошо зафиксированных преступлений»:

- Белорусские чиновники не привлечены к ответственности за свои действия, и никто из белорусских чиновников не осудил и даже не признал массовых нарушений прав человека после выборов. В международной организации уверены, что «отсутствие действий со стороны властей ухудшает климат безнаказанности в Беларуси».

В своем обращении к белорусским властям члены ОБСЕ задаются вопросами, в частности: когда будут расследованы сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе «заявления о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах», «когда власти Беларуси обеспечат защиту пострадавших и свидетелей, которые мужественно выступили и сообщили о нарушениях прав человека и злоупотреблениях».

Ранее глава ОБСЕ заявляла, что "диалог в Беларуси невозможен до освобождения всех задержанных".