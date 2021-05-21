Дожди, грозы, но и до +23: Погода в Беларуси на выходные 22 - 23 мая

Дожди в Беларуси установились на неделе с 17 по 23 мая. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Фронтальные разделы, смещающиеся на Беларусь с территории Европы, будут определять погоду в ближайшие выходные, сообщает ресурс meteoinfo.by.

В субботу, 22 мая погода будет облачной с прояснениями. Дожди в ночные часы прольются над западными регионами республики. А днем уже задождит по всей стране, местами пройдут грозы. Ночью температура опуститься до +6…+12 градусов, а днем установится «полярная» температура: на северо-западе будет не теплее +14 градусов, но на юго-востоке воздух прогреется и до +23.

В воскресенье, 23 мая, дождливая погода сохранится. Но дожди уже будут кратковременными во многих районах, а местами вероятны даже и грозы. Ночью столбики термометров покажут +7…+13 градусов, а днем будет не теплее +14…+20.

Ветер на выходных будет преимущественно юго-западным и западным, но его порывы будут усиливаться при грозах.

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