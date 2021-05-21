Чем заканчивается неделя? Доллар и другие валюты в Беларуси снова дешевеют: курс на 21 мая

Белорусский рубль укрепился к основным валютам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В завершение рабочей недели белорусские рубли продолжают укреплять свой курс к трем основным валютам. Информацию о курсе валют в Беларуси после очередных торгов в пятницу, 21 мая, сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так доллары продолжили терять в цене, также и евро, и рубль РФ стали «легче» в валютной корзине. Детальнее курс валют выглядит так:

- «зеленые» потеряли еще 0,0052 белрубля. Вот-вот долларовый курс упадет ниже порога в 2,5 рубля. Сейчас он составляет 2,508 белорусского рубля за 1 «зеленый»;

- евро стали дешевле еще на 0,0014 белорусского рубля. Актуальный курс - 3,0636 белрубля за 1 европейский дензнак;

- также снизился и курс российских рублей в Беларуси. Потеряв на торгах 0,0064 белорусского рубля, 100 рублей России сейчас по курсу стоят 3,407 белрубля.

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