Последние новости о Tut.by: к серверам нет доступа, задержаны 15 человек, появился новый сайт

Стали известны последние новости о Tut.by: к серверам нет доступа, задержаны 15 человек. Фото: Tut.by

По данным соучредителя портала Tut.by Кирилла Волошина, по уголовному делу в отношении предприятия «ТУТ БАЙ МЕДИА» сейчас задержаны 15 человек. Информации от официальных органов на этот счет пока нет. Напомним, в офис Tut.by силовики пришли 18 мая, доступ к порталу закрыли.

Как заявил Волошин 21 мая, восстановить работу портала пока невозможно - даже как зеркала, по другому адресу. Исчез доступ к серверам, и как считает сооснователь портала, это «похоже на рейдерский захват». По его предположению, сервера с порталом изъяты, сообщает t.me/tutby_official.

Волошин напомнил, что Министерство информации решило заблокировать доступ к Tut.by на территории Беларуси. Однако ни через VPN, ни с территории других стран сайт не открывается. По словам соучредителя компании, руководство портала затребует у Мининформа список материалов, из-за которых решили заблокировать сайт.

У Tut.by появилась веб-страница, на которой рассказывается о произошедшем с компанией. В информации на сайте говорится о том, что по данным Gemius, портал охватывал 63% белорусской аудитории интернета - это 3,3 млн человек или каждый третий житель Беларуси.